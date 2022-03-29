Kilis’te ‘En iyi narkotik polisi: Anne’ kampanyası tanıtıldı

Kilis’te uyuşturucuyla mücadelede annelere yönelik farkındalık ve bilinçlendirme eğitimi verilebilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı’nın başlattığı “En İyi Narkotik Polisi Anne, Narkorehber ve Uyuma Projeleri’ kampanyası çerçevesinde eğitim veriliyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından katılımcı kadınlara yapılacak çalışmalarla ilgili sunum gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun direktifleriyle bütün ülkede ‘En İyi Narkotik Polisi Anne, Narkorehber ve Uyuma Projeleri’ sloganıyla çocukları uyuşturucu belasından kurtarmak için başlatılan etkinlikler sürüyor. Elbeyli ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Elbeyli İlçesinde bulunan okullarda ve geçici barınma merkezinde bulunan Suriyeli vatandaşlara ve görevli öğretmenlere yönelik uyuşturucu madde bağımlılığının zararları, uyuşturucu maddelerin tanımlanması, uyuşturucu madde kullanan şahıslarda görülen ruhsal ve fiziksel değişiklikler konularında Elbeyli ilçesinde 5 seminer verilerek toplamda 361 vatandaşa bilgilendirme ve eğitim verildi.