Kilis’te el bombası ve patlayıcı madde ele geçirildi
KİLİS'TE, POLİSİN "DUR" İHTARINA UYMAYARAK, KAÇARKEN OKUL DUVARINA ÇARPARAK KAZA YAPAN OTOMOBİLDEKİ ŞÜPHELİLERİN İKAMETİNDE YAPILAN ARAMADA, BİR EL BOMBASI VE PATLAYICI MADDE ELE GEÇİRİLDİ.
Kilis’te, polisin "Dur" ihtarına uymayarak, kaçarken okul duvarına çarparak kaza yapan otomobildeki şüphelilerin ikametinde yapılan aramada, bir el bombası ve patlayıcı madde ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Helvacıoğlu Mahallesinde bir otomobile "Dur" ihtarına bulundu. Otomobilin durmayarak kaçması üzerine polis tarafından aracı uzun süre kovaladı. Araç kaza bir okulun istinat duvarına çarparak durabildi. Kazanın ardından araçtan inerek kaçmaya çalışan iki şüpheliden M.C. (21) yakalandı. Diğer şüpheli R.Y. (20) ise yakalanmamak için polise silah çekip evine kaçtı. Polis ekipleri, eve girerken, içerideki 4 kişi şüphelinin yakalanmaması için engel olmaya çalıştı. Yapılan aramada evin hurdalığında saklandığı belirlenen şüpheli R.Y. gözaltına alındı. Bu arada araçta yapılan aramada 1 bıçak, ikamette ise 1 el bombası, 1 tabanca, 1 bıçak, dağıtılmış silah parçaları ile patlayıcı maddeler ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan M.C. ile R.Y’nin sorgusu sürüyor. Polislere engel olmaya çalışan 4 kişi ifadelerinin ardından salıverildi.
|İmsak
|05:14
|Güneş
|06:40
|Öğle
|13:04
|İkindi
|16:32
|Akşam
|19:18
|Yatsı
|20:38
|Takımlar
|O
|P
|1. Göztepe
|1
|3
|2. Karagümrük
|1
|3
|3. Beşiktaş
|1
|3
|4. Galatasaray
|1
|3
|5. Alanyaspor
|1
|3
|6. Antalyaspor
|1
|3
|7. Hatayspor
|1
|3
|8. Erzurumspor
|1
|3
|9. Fenerbahçe
|1
|3
|10. Kayserispor
|1
|3
|11. Konyaspor
|0
|0
|12. Ankaragücü
|1
|0
|13. Çaykur Rizespor
|1
|0
|14. Kasımpaşa
|1
|0
|15. Gaziantep FK
|1
|0
|16. Trabzonspor
|1
|0
|17. Gençlerbirliği
|1
|0
|18. Başakşehir
|1
|0
|19. Sivasspor
|1
|0
|20. Malatyaspor
|1
|0
|21. Denizlispor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|1
|3
|2. Balıkesirspor
|1
|3
|3. Altınordu
|1
|3
|4. Ümraniye
|1
|3
|5. Adanaspor
|1
|3
|6. Ankara Keçiörengücü
|1
|3
|7. Ankaraspor
|1
|3
|8. Akhisar Bld.Spor
|1
|1
|9. Altay
|1
|1
|10. Samsunspor
|1
|1
|11. Tuzlaspor
|1
|1
|12. Bandırmaspor
|1
|0
|13. Boluspor
|1
|0
|14. Eskişehirspor
|1
|0
|15. İstanbulspor
|1
|0
|16. Bursaspor
|1
|0
|17. Giresunspor
|1
|0
|18. Menemen Belediyespor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|1
|3
|2. Leicester City
|1
|3
|3. Newcastle
|1
|3
|4. Wolverhampton
|1
|3
|5. Liverpool
|1
|3
|6. Crystal Palace
|1
|3
|7. Everton
|1
|3
|8. Aston Villa
|0
|0
|9. Brighton
|0
|0
|10. Burnley
|0
|0
|11. Chelsea
|0
|0
|12. Man City
|0
|0
|13. M. United
|0
|0
|14. Leeds United
|1
|0
|15. Southampton
|1
|0
|16. Tottenham
|1
|0
|17. Sheffield United
|1
|0
|18. West Ham
|1
|0
|19. Fulham
|1
|0
|20. West Bromwich
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Valencia
|1
|3
|2. Granada
|1
|3
|3. Osasuna
|1
|3
|4. Real Betis
|1
|3
|5. Huesca
|1
|1
|6. Real Sociedad
|1
|1
|7. Real Valladolid
|1
|1
|8. Villarreal
|1
|1
|9. Celta de Vigo
|1
|1
|10. Eibar
|1
|1
|11. Atletico Madrid
|0
|0
|12. Barcelona
|0
|0
|13. Elche
|0
|0
|14. Getafe
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Sevilla
|0
|0
|17. Deportivo Alaves
|1
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Athletic Bilbao
|1
|0
|20. Cádiz
|1
|0