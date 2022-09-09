Kilis’te eğitime büyük destek

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kilis’teki öğrencilerin tamamı ’’Herkes İçin Eşit ve Kaliteli Eğitim” sloganıyla oluşturulan dijital platformu ile sınavlara ücretsiz olarak hazırlanabileceğini kaydetti.

Başkan Ramazan, Kilis’te eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması ve anaokulundan KPSS’ye kadar tüm seviyelerde öğrencilerimizin eğitimine destek olunması amacıyla “Herkes İçin Eşit ve Kaliteli Eğitim” sloganıyla dev proje hazırladıklarını kaydetti. Başkan Ramazan, oluşturan dijital platform ile tüm öğrencilerin sınavlara ücretsiz olarak hazırlanabileceğini anlatarak, ’’Öğrencilerimizin tamamen ücretsiz olarak erişebileceği bu sistemde, sınav deneyimi, online dersler, istatistik ve takvim, 4k dersler, dijital tv, paragraf okuma gibi, A’dan Z’ye tamamen Milli Eğitim müfredatına bağlı olmak üzere içerikler yer almakta ve hem öğrencilerimizin velileri, hem de öğretmenlerimiz tarafından öğrencilerimizin ders takipleri yapılabilmektedir. Anaokulu, ilköğretim, ortaöğretim, LGS, YKS ve KPSS öğrencileri; telefonlarından, tabletlerinden ve bilgisayarlarından dijitalegitim.kilis.bel.tr adresinden kayıt olarak bu platformdan tamamen ücretsiz bir şekilde yararlanabilirler. Her şey geleceğimizin teminatı gençlerimiz için. öğrencilerimize ve şehrimize hayırlı olsun” ifadesini kullandı.