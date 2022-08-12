Kilis’te düzensiz göçmen operasyonu

Kilis’te, Suriye’den Türkiye’ye illegal yollarla gelen 22 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nedim Ökmen Mahallesi’nde yabancı uyruklu M.N. ve A.N’nin adresinde yabancı uyruklu şahısların bulunduğu istihbarı üzerine operasyon düzenlendi. 22 yabancı uyruklu kişi yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen H.E, M.N. ve A.N. gözaltına alındı. Firari 3 şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.