Kilis’te "Dünya Kız Çocukları Günü"

Kilis’te, 11 Ekim, "Dünya Kız Çocukları Günü" nedeniyle bir etkinlik düzenlendi.

Türkiye, Kanada ve Peru tarafından yapılan girişimler sonucunda, kız çocuklarına karşı ayrımcılığın önlenmesi ve onların insan haklarından tam ve etkili bir şekilde yararlanmalarını sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 11 Ekim, "Dünya Kız Çocukları Günü" olarak ilan edildi. Kilis Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanında stant oluşturularak etkinlik düzenlendi. Farkındalık oluşturmak için Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personeli vatandaşlara broşür dağıttı. Kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmemesi, çocuk işçi çalıştırılmamasına dikkat çeken etkinlikte çocuklar tarafından hazırlanan resim sergisi oluşturuldu. Stantta satıştan elde edilen gelir, kız çocuklarının eğitiminde kullanılacağı bildirildi. Vali Yardımcısı Kemal Balaban, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ahmet Kılınç ile Müdür Yardımcısı Saba Yağmur Tekbaş ile kurum çalışanı bayanlar katıldı.