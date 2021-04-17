Kilis’te “Doğu Akdeniz Jeopolitiği” e-konferansı düzenlendi

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde “Doğu Akdeniz Jeopolitiği” Başlıklı e-konferans gerçekleştirildi.

“Doğu Akdeniz Jeopolitiği” başlıklı e-konferans, Kilis Orta Doğu Araştırmalar Merkezi (KODAM) Müdürü Doç. Dr. İbrahim Efe’nin yönlendiriciliği ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Murat Aslan’ın katılımıyla çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Sözlerine dinleyicileri selamlayarak başlayan Dr. Öğr. Üyesi Murat Aslan, Doğu Akdeniz jeopolitiği konusunun anlaşılması için gri bölge, kara suları, kıta sahanlığı, ekonomik münhasır bölge gibi kavramların anlaşılmasının önem taşıdığını ve hukuksal açıdan da konuyu iyi bilmenin elzem olduğunu dile getirdi.

Aslan; Doğu Akdeniz konusunun artık hem jeopolitik hem de devletlerin egemenlik sorunu haline geldiği ve uluslararası yargı mercilerinin konuya bakarken çekingen davrandığını sözlerine ekledi.

Türkiye ve Yunanistan ile yaşanılan sorunlara değinen Aslan, Yunanistan’ın Doğu Akdeniz ülkesi olmadığını ve geçmişte Doğu Akdeniz’in taraflar arasında sorun teşkil etmediğini ancak enerjinin bulunmasıyla beraber sorunun ortaya çıktığını dile getirdi.

Yunanistan’ın Megali İdea’sından vazgeçmemek için Türkiye’nin savlarına karşıt olduğunu vurgulayan Aslan, Doğu Akdeniz’de şu an Lübnan ve Filistin meselesi, Kıbrıs’ın güneyinde bulunan İngilizlere ait toprakların egemenlikleri gibi konuların da önem taşıdığını söyledi. Aslan, Son olarak da Türkiye, Mısır ve İsrail arasında son zamanlarda gelişen adımların önemine değinerek gelişmelerin olumlu bir hava almasının tüm tarafların çıkarına olduğunu belirtti.

E-konferans soru-cevap bölümü ile sona erdi.