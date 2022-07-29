banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Yağlık ayçiçeğinde yüksek rekolte bekleniyor
Yağlık ayçiçeğinde yüksek rekolte bekleniyor
Rusya’da tahıl üretimi 11 milyon ton azaldı
Rusya’da tahıl üretimi 11 milyon ton azaldı
Kayseri İhracatını İlk 6 Ayda Yüzde 19 Artırdı
Kayseri İhracatını İlk 6 Ayda Yüzde 19 Artırdı
Buğday hasadı yüz güldürdü
Buğday hasadı yüz güldürdü

Kilis’te dış cephe giydirme ve kaplama çalışmaları devam ediyor

Kilis’te, Sabah Pazarı Caddesi’nde, Hattat Hoca Sokak’ta ve Makaslı Çarşı’da dış cephe giydirme ve kaplama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

KİLİS 29.07.2022, 16:36
Kilis’te dış cephe giydirme ve kaplama çalışmaları devam ediyor

Kilis’te, Sabah Pazarı Caddesi’nde, Hattat Hoca Sokak’ta ve Makaslı Çarşı’da dış cephe giydirme ve kaplama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Daha önce Cumhuriyet Caddesi ile Dolap Pazarı caddesi modern bir görünüm kazanması için hazırlanan proje çerçevesinde dış cephe giydirme ve kaplama, iş yerlerinin kepenklerinin değiştirilmesi çalışmaları tamamladıklarını ifade ederek, “Sabah Pazarı Caddesi’nde, Hattat Hoca Sokak’ta ve Makaslı Çarşı’da çalışmalarımıza başladık. Bir yandan şehrimizin modern görünümünü korurken bir yandan da tarihi dokusunu canlandırıyoruz” ifadesini kullandı.

Yorumlar (0)
29°
açık