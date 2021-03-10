Kilis’te dezenfekte çalışmaları sürüyor

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdüğünü söyledi.

Başkan Ramazan, Korona virüs tedbirleri kapsamında kent genelinde dezenfekte çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek, “Belediye olarak çevreye her zaman önem veriyoruz. Halk sağlığını korumak amacıyla tüm kurum, cadde ve sokaklarımızın dezenfekte işlemlerini tek tek periyodik bir şekilde devam ettiriyoruz. Kamu kurum ve kuruluşları, vatandaşların yoğunlukta olduğu yerler başta olmak üzere kent genelinde dezenfekte çalışmaları yapıyoruz. Daha sağlıklı yarınlarımız için lütfen kurallara uymaya riayet edelim” dedi.