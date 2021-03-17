Kilis’te dezenfekte çalışmaları sürüyor

Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Kent genelinde dezenfekte işlemleri aralıksız sürdürülüyor.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Pendami sürecinin kontrollü normalleşmesi nedeniyle Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Kilis’teki kamu kurum ve kuruluşlarının dezenfektasyon çalışmaları devam ediyor.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kent genelinde kamu kurum ve kuruluşlar ile halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde dezenfekte çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek, “ Tüm vatandaşlarımızı, maske, mesafe ve temizlik konusunda daha duyarlı olmaya çağırıyorum. Belediye olarak, bu salgının atlatılması için elimizden geleni yapıyoruz. Vatandaşlarımız bu hastalıktan korunması için maske üretip ücretsiz bir şekilde dağıtıyoruz. Dezenfekte çalışmalarımız artarak sürüyor. Temizlik konusunda çok hassas çalışıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı devletimizin aldığı korona virüs kararlarına uymalarını istiyoruz” dedi.