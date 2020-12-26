Kilis’te depo yangını

Kilis’te, bir depoda çocuklar tarafından çıkarılan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Tabakhane Mahallesi Cankurtaran sokakta bulunan 2 katlı binanın depo bölümünde oyun oynayan çocukların yaktığı ateş sonucu çıkan yangın Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana gelirken, polis soruşturma başlattı.