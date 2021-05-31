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Kilis’te denetimler sürüyor

Kilis’te Tarım ve Orman il Müdürlüğü tarafından gübre satan yerler ile gıda sektöründeki faaliyet gösteren iş yerlerinde denetimler sürüyor.

KİLİS 31.05.2021, 15:17
Kilis’te denetimler sürüyor

Kilis’te Tarım ve Orman il Müdürlüğü tarafından gübre satan yerler ile gıda sektöründeki faaliyet gösteren iş yerlerinde denetimler sürüyor.

Tarım ve Orman il Müdürlüğü tarafından Kilis kent merkezinde gübre satan işyerleri, tarımsal faaliyet gösteren iş yerleri ile gıda sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerinde denetim sürüyor. Denetimlerin ansızın yapıldığı, pandemi kurallarına uyulması yönünde iş yerlerinin bilgilendirildiği, denetimlerin artarak süreceği bildirildi.
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