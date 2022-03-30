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Kilis’te “Darısı Başımıza” isimli tiyatro oyunu sergilendi
Kilis Kent Konseyi tarafından organize edilen “Darısı Başımıza” isimli tiyatro oyunu sergidendi.
KİLİS 30.03.2022, 13:20
Kilis Kent Konseyi tarafından organize edilen “Darısı Başımıza” isimli tiyatro oyunu sergidendi.
Alaeddin Yavaşca Kültür Merkezinde tiyatro “Darısı Başımıza” isimli tiyatro oyununa Kilis Kent Konseyi Başkanı Avukat Hayri Muammer Fazlıağaoğlu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, ile davetliler katıldı Salonu dolduranlar duygusal anlar yaşarken, oyuncular uzun süre ayakta alkışlandı.