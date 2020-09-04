Kilis’te Covid 19 denetimleri

Kilis’te Covid-19 ile mücadele kapsamında ’’Sağlık için hepimiz için’’ sloganıyla denetim yapıldı.

Kilis Valisi Recep Soytürk’ün başkanlığında Kilis il merkezinde, Polateli Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Elbeyli Kaymakamı Yusuf Turan, Musabeyli Kaymakamı Sertaç Kırçuval başkanlığında ilçe merkezlerinde İçişleri Bakanlığının Genelgesi doğrultusunda Türkiye genelinde eş zamanlı olarak planlanan Covid-19 ile mücadele kapsamında ’’Sağlık için hepimiz için’’ sloganıyla yapılan denetimler Kilis’te de yapıldı.