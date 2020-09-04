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Kilis’te Covid 19 denetimleri
KİLİS İLE İLÇELERİNDE COVİD-19 İLE MÜCADELE KAPSAMINDA ''SAĞLIK İÇİN HEPİMİZ İÇİN'' SLOGANIYLA DENETİM YAPILDI.
KİLİS 04.09.2020, 15:48
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Kilis’te Covid-19 ile mücadele kapsamında ’’Sağlık için hepimiz için’’ sloganıyla denetim yapıldı.
Kilis Valisi Recep Soytürk’ün başkanlığında Kilis il merkezinde, Polateli Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Elbeyli Kaymakamı Yusuf Turan, Musabeyli Kaymakamı Sertaç Kırçuval başkanlığında ilçe merkezlerinde İçişleri Bakanlığının Genelgesi doğrultusunda Türkiye genelinde eş zamanlı olarak planlanan Covid-19 ile mücadele kapsamında ’’Sağlık için hepimiz için’’ sloganıyla yapılan denetimler Kilis’te de yapıldı.
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