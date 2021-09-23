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Kilis’te çiftçi okulu açıldı

AB finansman desteği ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Açıkta sebze yetiştiriciliği uygulamalı çiftçi okulu açılışı yapıldı.

KİLİS 23.09.2021, 17:57
Kilis’te çiftçi okulu açıldı

AB finansman desteği ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Açıkta sebze yetiştiriciliği uygulamalı çiftçi okulu açılışı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve FAO işbirliği ile proje kapsamında, 2021 yılı içerisinde Uygulamalı Çiftçi Okulu olarak başlatılan ikinci program olan açıkta sebze yetiştiriciliği uygulamalı çiftçi okulunun açılış Tarım ve Orman Müdürlüğü Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu ile Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Canarslan’ın katılımı ile yapıldı.

Açılışta bir konuşma yapan İl Müdürü Kökçüoğlu, “Bu uygulamalı çiftçi okulumuzu ilimizde daha önce açılan 4 uygulamalı çiftçi okulundan ayıran önemli bir fark 25 faydalanıcının tamamının kadın üreticilerden oluşmasıdır. Tarım sektörü içerisinde özellikle sebze tarımında kadın iş gücü ön plana çıkmaktadır. Hayatın her alanında üretkenliği ile ailesine, ev ekonomisine ve ülke ekonomisine katkı sağlayan kadınlarımıza bu önemli emeklerinden dolayı teşekkür ederiz” dedi.

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