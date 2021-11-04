Kilis’te camiler pırıl pırıl oluyor

Kilis kent merkezinde bulunan 65 cami ve mescit,dezenfekte ediliyor. Kilis Belediyesi tarafından yürütülen temizlik çalışmaları sonrası camiler, pırıl pırıl hale getiriliyor.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan’ın talimatıyla Kilis merkezde bulunan camilerin temizliği yapılıyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Kent merkezindeki 65 cami ve mescidin içerisinde bulunan halı yıkama aracı ile halılar yerinde yıkandıktan sonra kurutuluyor. Bugüne kadar 38 cami ve mescidin temizliği yapıldı. Camilerden büyük olanların temizliği bir gün sürüyor. Cami ve mescitlerin halılar dezenfekte edilerek yıkanıyor, daha sonra kurutma işlemi ile 2 saat içerisinde halılar kokulu olarak tertemiz hale getiriliyor.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Camilerin temizliği, halıların yıkanma işlemlerinin düzenli bir şekilde devam ettiğini, tüm camilerin temizliğinin yapılacağını, cami ve mescitlerin temizliği bittikten sonra tekrar başlanacağını söyledi.