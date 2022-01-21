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Kilis’te buzlanan yollara tuzlu önlem
Kilis Belediyesi tarafından Kent genelinde özellikle sokak içlerindeki buzların çözülmesi için tuzlama faaliyetlerini yoğunlaştırdı.
KİLİS 21.01.2022, 11:44
Kilis Belediyesi tarafından Kent genelinde özellikle sokak içlerindeki buzların çözülmesi için tuzlama faaliyetlerini yoğunlaştırdı.
Kilis’te önceki gün etkili olan kar yağışı sonrası hava soğukluğunun -5’e düştüğü kentte güneş almayan sokaklar buz pistine döndü. Kilis Belediyesi tuzlama ekipleri tarafından dar sokaklar, güneş almayan yerlerde çalışma yürütülüyor.
Yollara dökülen tuzlarla buzların erimesi sağlanıyor.