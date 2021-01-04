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Kilis’te Belediye Meclisi toplandı

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan başkanlığında toplanan belediye meclisi ocak ayı gündeminde bulunan konuları görüştü.

KİLİS 04.01.2021, 17:14
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Kilis’te Belediye Meclisi toplandı

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan başkanlığında toplanan belediye meclisi ocak ayı gündeminde bulunan konuları görüştü.

Kilis Belediye Meclisi yılın ve ayın ilk toplantısını Belediye Başkanı Servet Ramazan başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda meclisin çalışma zamanı ve tatil döneminin belirlenmesinden sonra denetim komisyonuna üye seçilmesi, sözleşmeli personel ücretlerinin belirlenmesi, kadro iptal ihdas, kamyonet için tuz serici ve kar küreme bıçağı alınması, M plaka yıllık vize düzenleme ücreti, semt pazarı işgal ücretleri, otogar kira değerlendirmesi, hibe, tahsis, imar planı değişikliği, ilave imar planı, kamulaştırma, hisse satışı, hisse satışı itiraz, yola terk bedelinin ödenmesi gibi taleplerin yer aldığı gündem maddeleri görüşüldü.
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