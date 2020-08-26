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Kilis’te asfalt çalışmaları sürüyor
KİLİS BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ASFALT YENİLEME VE SICAK ASFALT DÜŞEME İŞLEMLERİ SÜRÜYOR.
KİLİS 26.08.2020, 12:24
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Kilis Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından asfalt yenileme ve sıcak asfalt düşeme işlemleri sürüyor.
Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Fen İşleri Müdürü Hüseyin Azmi Doğuzluoğlu’dan asfalt çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Başkan Bulut, “Plan ve program dahilinde asfalt yenileme çalışmalarını yoğun gayret göstererek sürdüren Fen işleri ekiplerimizi ziyaret ettim. Yavuz Sultan Selim mahallesi Yavuz Sultan Selim caddesinde devam eden sıcak asfalt çalışmasını inceledik” dedi.
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