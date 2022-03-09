Kilis’te aranan şahıslara operasyon

Kilis’te polis aranan şahıslara yönelik 19 ayrı adresi düzenlediği operasyonda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi tutuklandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik 19 ayrı adrese eş zamanlı olarak yapılan operasyonda, Çocuğun Cinsel İstismarı ve Kaçakçılık suçlarından aranan 22 yıl 9 ay hapis cezası bulunan M.T., Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı uçundan aranan 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan M.Ş.C., kasten yaralama suçundan aranan 2 yıl 3 ay hapis cezası bulunan H.G. ile çeşitli suçlardan aranan 12 kişi gözaltına alındı. Yakalananlardan 5’i tutuklanırken, 7 kişi ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.