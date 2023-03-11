Kilis’te ambulans ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Kilis’te hasta taşıyan ambulans ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çevredeki güvenlik kameralarına da yansıyan kaza sonucu motosiklet sürücüsü ve yanındaki eşi hafif yaralanırken, ambulanstaki hasta ise başka bir ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kaza, Hoylüm Mahallesi Şeyh İzzettin Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Y. idaresindeki 27 BLP 46 plakalı motosiklet ile 79 AAN 660 plakalı Muhammet Mustafa Kurtoğlu yönetimindeki hasta taşıyan ambulans ile kafa kafaya çarpıştı. Çevredeki güvenlik kameralarına da yansıyan kaza sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen başka bir ambulans tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza yapan ambulanstaki hasta da başka bir ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.