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Kilis’te alt yapı çalışmaları hız kazandı

Kilis Belediyesi tarafından yaz aylarının gelmesiyle birlikte alt yapı çalışmaları hız kazandı.

KİLİS 25.05.2021, 15:40
Kilis’te alt yapı çalışmaları hız kazandı

Kilis Belediyesi tarafından yaz aylarının gelmesiyle birlikte alt yapı çalışmaları hız kazandı.

Belediye Su İşleri ekipleri, Kilis’in muhtelif yerleri ve Kent Ormanı yakınında kanal bağlantısı çalışmaları, baca, kanalizasyon hattı temizliği, yeni su hattı imalatı ve su arıza bakım onarım ve alt yapı çalışmalarını tamamladı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kazım Karabekir Mahallesi ve Şehrin Muhtelif yerlerinde tadilat, asfalt yama ve yol genişletme çalışmasını gerçekleştirildi.

Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri tarafından Kent merkezindeki parklar, refüjlerin bakım çalışmaları aralıksız yapılıyor. Parklarda çim biçme, yabani ot temizliği ve çevre düzenlemesi yapıldı.
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