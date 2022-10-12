Kilis’te aile ve eğitimin önemi anlatıldı

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde "Aile ve Eğitim" başlıklı konferans gerçekleştirildi.

7 Aralık Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KADAMER) bünyesinde Dil ve Edebiyat Topluluğu tarafından düzenlenen Kadın ve Aile Konferansları serisinin yedincisi "Aile ve Eğitim" başlıklı konferans, Doç. Dr. İbrahim Kır’ın sunumlarıyla Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Konuşmasına dinleyicileri selamlayarak başlayan Kır, “Aile nedir”, ”Ailenin işlevleri nelerdir”, “Eğitim nedir”, “Ailenin eğitim işlevleri nelerdir” sorularının cevapları üzerinde durdu. Ailenin toplumun temel yapı taşı, toplumun en küçük sosyal birimi ve kurumu olduğunu ifade eden Kır, aile birliğinin duygusal bir nitelik taşıdığına değindi. Kır, Her bir aile üyesinin belirli bir rolü ve sorumluluğu olduğunu aktararak, ailenin biyolojik, psikolojik, toplumsal, kültürel, ekonomik ve eğitim işlevlerini anlattı. Eğitimin genel anlamda bireyde davranış değiştirme süreci olduğuna dikkat çeken Kır, ailede eğitimin öğelerine değindi.

Program, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Ruhat Yaşar’ın Doç. Dr. İbrahim Kır’a belge takdimi ile sona erdi.