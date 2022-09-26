Kilis’te Ahmet Karakılıç Anadolu lisesi törenle açıldı

Kilis’te 24 derslik Ahmet Karakılıç Anadolu lisesi törenle açıldı.

Kilis’te, Karataş Semtinde hayır sever iş adamı Ahmet Karakılıç tarafından yaptırılan 24 derslik Anadolu lisesi törenle açıldı. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasından sonra bir konuşma yapan hayır sever iş adamı Ahmet Karakılıç, Okulun temelini 2.5 yıl önce attıklarını ifade ederek, “Merhum Belediye Başkanımız Mehmet Abdi Bulut, bu bölgenin liseye ihtiyacı olduğunu belirtmesi üzerine bu bölgeye okul yaptırma kararı aldım. Bir hayalim var diyerek temelini atmıştık. Rabbim bitirmek nasip etti, bugün açılışını yapıyoruz. Okulumuz Milli Eğitim Bakanlığının hazırlamış olduğunu 1’inci tip projedir. Avrupa standatlarında bir okuldur. Depreme dayanıklı bölge projesidir. İnşallah bu okuldan mezun olan öğrenciler annesine babasını hayırlı evlatlar yetişen bir nesil olur” dedi. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt ise 2.5 yıl gibi kısa sürede okulun tamamlandığını ifade ederek, “Okulun temeli atılır atılmaz, öğrenci kabul ederek, öğrencilerimizi bir başka okulda eğitim görmesini sağladık, 600 civarlıda bir öğrenicimiz var. 1-2-3 sınıfta okuyorlar. Ahmet Karakılıç Anadolu Lisesi iki eğitim yapan bir okuldan tekli eğitim yapan bir okula dönüşmüştür” şeklinde konuştu. Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Merhum Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut’un destekleriyle hayır sever işadamı Ahmet Karakılıç Anadolu Lisesinin 2.5 yıl önce temelinin atıldığını ifade ederek, “Kilis’te Belediye ve valilik olarak 150 bin metrekarelik bir alanı okul tesisine çevirerek tahsis ettik” ifadelerini kullandı.

Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Amel defterinin bir daha kapanmamak üzere herkesin gördüğü bir okulun faaliyete başlandığını ifade ederek, “Biz camiye cemaati buradan bulacağız. Asla camiden buraya cemaat transfer yapamamağız. Camilerimizin de boş kalmaması içinde eğitime önem vereceğiz. Eğitime ağırlık vereceğiz” ifadelerine yer verdi Vali Soytürk ise yeni okullar yaptıklarını yapmaya devam edeceklerini ifade ederek, “17 okulu daha programa aldık. Allah nasip eder, bunları da yaparsak, iki eğitim bitmiş olacaktır” diye konuştu.

Halk oyunlarının gösterisinden sonra İl Müftüsü Abdurrahman Şahin’in yaptığı duadan sonra okulun açılışı protokol üyeleri tarafından yapıldı.