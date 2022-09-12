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Kilis’te Ahilik Haftası etkinlikleri
Kilis’te 35. Ahilik Haftası etkinliği düzenlendi.
KİLİS 12.09.2022, 11:36
Kilis’te 35. Ahilik Haftası etkinliği düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen törende, Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şevket Memiler, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkan Vekili Mustafa Çelebi tarafından Atatürk heykeline çelenk konuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.
Törene Ticaret İl Müdür Vekili Yaşar Çakmak, SGK Müdürü Abdulkadir Akkaş, oda başkanları ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı. Ahilik Haftası etkinliklerinin hafta boyunca süreceği bildirildi.
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