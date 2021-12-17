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Kilis’te ağaçlar budanıyor
Kilis Belediyesi tarafından kent merkezinde, cadde, sokak, refüj ve yollarda bulunan ağaçlar budanmaya çalışmalarına hız verildi.
KİLİS 17.12.2021, 13:09
Kilis Belediyesi tarafından kent merkezinde, cadde, sokak, refüj ve yollarda bulunan ağaçlar budanmaya çalışmalarına hız verildi.
Park Bahçe İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından, Kent merkezinde bulunan ağaçların budama çalışması sürdürüyor. Kilis merkezde bulunan ağaçların daha sağlıklı büyüyüp yeşermesi ve gelişimini kuvvetlendirmek için budama çalışmalarına devam ediyor. Budama çalışmaları, Kilis Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütüldüğü, ağaçların vatandaşlar tarafından bilinçsiz bir şekilde budanmamasını isteyen belediye yetkilileri, ağaçların belediye çalışanları tarafından yapıldığını ifade ettiler.