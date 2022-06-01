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Kilis’te ağaçlandırma çalışmaları sürüyor

Kilis’te, yol yapımı için kum ve çakıl malzeme alınan bölge yeniden ağaçlandırıldı.

KİLİS 01.06.2022, 11:56
Kilis’te ağaçlandırma çalışmaları sürüyor

Kilis’te, yol yapımı için kum ve çakıl malzeme alınan bölge yeniden ağaçlandırıldı.

Kilis Orman İşletme Müdürü İsmet Gümüş, Kilis-Akbez-İslahiye karayolunda Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yol çalışmalarında kullanılmak üzere kum ve çakıl malzeme almak amacıyla izinli hale getirilen saha çalışmaların bitmesine müteakip yeniden ağaçlandırıldığını ifade ederek, “Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Kilis Merkez Deliosman köyü sınırlarında 2008 yılında çalışmaları tamamlanan 90 dekar büyüklüğündeki sahaya 5 bin adet fıstık çamı dikildi. Her yıl koruma ve kontrolleri yapılan sahada fidanlarımız büyüyor. Yeşil Vatan gayesiyle çıkmış olduğumuz bu yolda geleceğe nefes oluyoruz” dedi.

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