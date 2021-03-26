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Kilis’te afette farkındalık için iş birliği

Kilis İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve 7 Aralık Üniversitesi arasında "Afet Farkındalık Eğitimi İş Birliği Protokolü” imzalandı.

KİLİS 26.03.2021, 13:30
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Kilis’te afette farkındalık için iş birliği

Kilis İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve 7 Aralık Üniversitesi arasında "Afet Farkındalık Eğitimi İş Birliği Protokolü” imzalandı.

Hazırlanan iş birliği protokolü Kilis Valisi Recep Soytürk başkanlığında, 7 Aralık Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ve İl Afet ve Acil Durum Müdürü Uğur Olgun tarafından imzalandı.

Protokol ile iki kurum arasında, afet ve acil durum ile ilgili sivil savunma faaliyetlerine ilişkin işbirliği, Türkiye düzeyinde afet ve acil durum farkındalığının artırılarak afet risklerinin azaltılmasına yönelik işbirliği, üniversite öğrencileri, akademik ve idari personeline afet ve acil durumlara hazırlık eğitimi verilmesi ve “2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı” kapsamında yürütülecek faaliyetlerin eşgüdümlü olarak yürütülmesi amaçlandığı bildirildi.
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