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Kilis’te Afete hazırlık eğitimi

Kilis’te, AFAD tarafından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeline Afete hazırlık eğitimi verildi.

KİLİS 14.10.2021, 12:48
Kilis’te Afete hazırlık eğitimi

Kilis’te, AFAD tarafından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeline Afete hazırlık eğitimi verildi.

İl Afet ve Acil Durumlar Müdürlüğü tarafından İçişleri Bakanlığının 2021 afete hazırlık yılı kapsamında Kilis Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personeline yönelik, eğitimi gerçekleştirildi. AFAD tarafından verilen eğitimde, Afet durumunda neler yapılacağı, afet sonrasında yapılacaklar, kamu kurumunda çalışan personelin yapması gerekenler, detaylı bir şekilde anlatıldı. Eğitimlein kamu kurum ve kuruluşlarında devam edeceği bildirildi.

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