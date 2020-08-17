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Kilis’te 852 daireye yapı ruhsatı verildi
İLİS’TE, 852 DAİREYE YAPI RUHSATI VERİLİRKEN,RUHSAT VERİLEN BİNALARIN YÜZ ÖLÇÜMÜ 142 BİN 706 METREKARE İKEN TOPLAM DEĞERİ 305 MİLYON 199 BİN TL OLDUĞU BİLDİRİLDİ.
KİLİS 17.08.2020, 17:18
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Kilis’te, 852 daireye yapı ruhsatı verilirken, dairelerin toplam değeri 305 milyon 199 bin TL olduğu bildirildi.
2020 yılının ilk ayında Kilis’te yapı ruhsatı verilen bina sayısı 69 oldu. Kilis, yapı ruhsatı verilen bina sayısı bakımından tüm iller içinde 70. sırada yer aldı. Bu binaların toplam yüz ölçümü 142 bin 706 metrekare iken toplam değeri 305 milyon 199 bin TL oldu. Değer bakımından Kilis, tüm iller içinde 58. sırada yer aldı. Yapı ruhsatı verilen daire sayısı ise 852 oldu. Tüm iller içinde daire sayısı bakımından Kilis, 64. oldu. 2020 yılının ilk altı ayında Kilis’te yapı kullanım izin belgesi verilen bina 26, daire ise 430 oldu. Toplam değer 163 milyon TL olduğu bildirildi.
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