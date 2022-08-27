Kilis’te 7. Üzüm Festivali düzenlendi

Kilis’in Musabeyli ilçesinde bu yıl 7.’si gerçekleştirilen Üzüm Festivali yoğun ilgi gördü.

Musabeyliler Derneği tarafından Musabeyli ilçesi Karbeyaz köyündeki Üzüm Üreticileri Birliğinde gerçekleştirilen festival ilgi gördü. Festival öncesi konuşma yapan Oguzboyları Federasyonu Başkanı ve Musabeyliler Derneği Başkanı Huzeyfe Durmaz, amaçlarının festivalle horoz karası olarak bilinen Kilis karası üzümünü dünyaya tanıtmak olduğunu ifade ederek, “Dernek olarak hemşirelerimizin emrindeyiz. Üzüm festivalinin 7.’sini yapıyoruz. Festivalin 6.’sını Kilis Musabeylinde yaptık, birini de Gaziantep’te yaptık bunun nedeni ise Şahinbey ilçesinde 90 ben Musabeylili ve Kilisli yaşamasıdır. Gaziantep’te şu an il dışından gelen en fazla Musabeyli ve Kilislilerdir. Bu resmi kurumların kayıtlarında vardır” dedi.

Şenlik kapsamında yarışmalar düzenlendi. Yarışmalarda birinci olan kişiye hediye verildi. En iyi üzüm üreten çiftçiler arasında ilk üçe girenlere altın hediye edildi.

Musabeylili ünlü sanatçılar Özkan Yılmaz ile Mehmet Yakar’ın konseri ile program sona erdi. Programa Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, Gaziantep milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Musabeyli Kaymakamı Hamza Özbilgi, Üzüm Ürütecileri Birliği Başkanı Şıhmehmet Yalçın, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Selami Akşit, AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şişmek ile davetliler katıldı.