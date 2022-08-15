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Kilis’te 50 noktaya tekstil kumbarası yerleştirildi
Kilis Belediyesi, ‘Sıfır Atık Projesi’ çerçevesinde kent genelindeki 50 farklı noktaya “kullanılmış giysi, v” yerleştirdi.
KİLİS 15.08.2022, 16:00
Kilis Belediyesi, ‘Sıfır Atık Projesi’ çerçevesinde kent genelindeki 50 farklı noktaya “kullanılmış giysi, v” yerleştirdi.
Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, kentin 50 farklı noktasına ’Sıfır Atık Projesi’ çerçevesinde kullanılmış giysi, tekstil kumbarası yerleştirdiklerini ifade etti. Ramazan, "Vatandaşlarımız bu kumbaralara kullanımları sonrası artık ihtiyaç duymadıkları veya kullanılamayacak derecede tahrip olmuş giysi ve ayakkabılarını, çanta ve benzeri tekstil ürünlerini atabilirler. El ele vererek daha güzel, yaşanabilir bir çevre oluşturma bilincine hep birlikte ulaşacağız” dedi.