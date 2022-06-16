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Kilis’te 4 yavru kedi kurtarıldı
Kilis’te, banyo havalandırmasına giren 4 yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
KİLİS 16.06.2022, 13:39
Kilis’te, banyo havalandırmasına giren 4 yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kilis Merkeze bağlı Bozcayazı köyünde Musa Yılmaz’a ait banyo havalandırma giderinde giren 4 yavru kedi, Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü arama kurtarma ekibinin çalışması sonucu sağ olarak çıkarıldı. 4 Yavrunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.