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Kilis’te 4 yavru kedi kurtarıldı

Kilis’te, banyo havalandırmasına giren 4 yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

KİLİS 16.06.2022, 13:39
Kilis’te 4 yavru kedi kurtarıldı

Kilis’te, banyo havalandırmasına giren 4 yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kilis Merkeze bağlı Bozcayazı köyünde Musa Yılmaz’a ait banyo havalandırma giderinde giren 4 yavru kedi, Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü arama kurtarma ekibinin çalışması sonucu sağ olarak çıkarıldı. 4 Yavrunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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