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Kilis’te 2 düzensiz göçmen yakalandı

Kilis’te, Suriye’den Türkiye’ye illegal yollarla gelen 2 yabancı uyruklu kişi yakalandı.

KİLİS 10.08.2022, 12:33
Kilis’te 2 düzensiz göçmen yakalandı

Kilis’te, Suriye’den Türkiye’ye illegal yollarla gelen 2 yabancı uyruklu kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Doğan Güreş Paşa Mahallesi’nde bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan kimlik kontrolünde 2 yabancı uyruklu kişinin Suriye’den Türkiye’ye illegal yollarla geldiği belirlendi. 2 yabancı uyruklu yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Araç sürücüsü A.Ş. göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

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