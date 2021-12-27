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Kilis’te 132 litre sahte içki yakalandı
Kilis’te, polis bir eve düzenlediği operasyonda 132 litre sahte içki ele geçirilirken 2 şüpheli yakalandı.
KİLİS 27.12.2021, 11:51
Kilis’te, polis bir eve düzenlediği operasyonda 132 litre sahte içki ele geçirilirken 2 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hürriyet Mahallesi’nde bir evde sahte içki bulunduğu istihbaratı üzerine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, 132 litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.