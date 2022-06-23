Kilis’te 112 Acil Çağrı hattı 27 bin 500 öğrenciye tanıtıldı

Kilis’te ’’112 Acil Çağrı Hattı’’, 96 okul, 395 öğretmen rehberliğinde 27 bin 500 öğrenciye tanıtıldı.

Kilis’te 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü tarafından vatandaşların alışkanlıklarının değişmesini sağlamak, tüm acil numaraların tek numarada toplandığını duyurmak, acil çağrı merkezlerinin bilinirliğini ve farkındalığını arttırmak amacıyla çalışmalar yürütülüyor. Sağlık, emniyet, jandarma, itfaiye birimlerinin de katılımıyla Milli Eğitime Müdürlüğüne bağlı il, ilçe merkezleri ve köy okullarının ziyaret eden ekipler, 96 okulda 395 öğretmen rehberliğinde 27 bin 500 öğrenciye ulaşarak, 112 Acil Çağrı hattını tanıttı.

Yapılan sunum ve eğitici videolarla öğrencilere 112’nin önemi hakkında duyarlılık oluşturularak, acil çağrılarda aranacak tek numaranın ’’112’’ olduğu vurgulandı. 112 bilinci oluşturacak bilgiler verildiği eğitimlerde öğretmen ve öğrencilerin merak ettiği tüm sorulara da yanıt verildi.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği eğitim sonunda 112’nin faaliyetlerini tanıtan ‘’Çocuklar İçin Acil Durum El Kılavuzu’’ ve ilgili materyaller dağıtıldı.