Kilisliler 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı

İstanbul’da Kilisli öğrencilere ücretsiz yurt imkanı sunan ve yüzlerce öğrenciye karşılıksız burs veren Kilis Vakfı’nda 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanarak, Ulu önder Atatürk ve silah arkadaşları anıldı.

Vakfa ait Kilis Vakfı Erkek Öğrenci Yurdu’nun bahçesinde yapılan kutlamaya sanatçılar, çok sayıda Kilisli ve öğrenciler katıldı.

Sanatçılar Seda Gül Sayın, Bekir Arslantaş ve Ağıt Ökkeş’in katıldığı kutlamaya İBB’nin CHP’li meclis üyesi Kazım Akşahin , Kilis Vakfı Üyesi İşadamı Mithat Bekan ve İstanbul’un dört bir yanından gelen Kilisliler katıldı.

Yoh yok ve zılgıtların susmadığı etkinlikte misafirlere Kilis Vakfı Üyesi Ali Alcellat ve Abdullah Alcellat tarafından Çiğköfte ve Lahmacun ikram edildi. Kilis Vakfı Başkanı Yaşar Aktürk’ün tarafından Kilis’ten özel olarak getirttiği baklava ve dondurma ikram edildi.

Atatük’ün önderliğinde kazanılan büyük zaferin öneminin anlatıldığı kutlamada şiirler ve Türküler güne renk kattı.

Kilis Vakfı Başkanı Yaşar Aktürk’ün talimatı ve Kilis Vakfı Yurt Müdürü Adem Canözer’in organizasyonu ile yapılan kutlama katılımcıların büyük beğenisini kazandı.