Kilisli Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca unutulmadı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Kilisli Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca’nın doğum günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Rektör Karacoşkun mesajında: Türk müziğinin yaşayan en büyük üstadı, 1 Mart 1926 tarihinde kadim şehir Kilis’te dünyaya gelen Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça, hem müzik dünyasının hem de Kilis’in övünç ve mutluluk kaynağı olduğunu ifade ederek, “Alaeddin Hoca’mız, tıp doktorluğunun yanı sıra musiki alanında da çalışmalar yapan, birçok bestesi olan, değerli bir bilim ve sanat insanıdır. Başta devlet sanatçısı unvanı olmak üzere birçok ödül almış değerli sanat insanı, kıymetli hocamız Yavaşça’nın yeni yaşını kutluyor, kendilerine hayırlı ve sağlıklı bir ömür diliyorum” dedi.

Prof. Dr. Karacoşkun, Yavaşca’nın, icracılığı yanında 140 civarında beste, semai, şarkı, Mevlevi ayini ve ilahi formunda bestelerinin olduğunu belirterek 2010 yılının "Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca Yılı” olarak ilan edilmesiyle de Yavaşca’nın çağın yaşayan efsanesi olarak tarihteki yerini aldığını dile getirdi.