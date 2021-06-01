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Kilis’in tarihi dar sokakları estetik taşlarla döşeniyor

Kilis Belediyesi, tarihi dar sokakları bazalt taşı ile döşeyerek estetik görünüme kavuşturuyor.

KİLİS 01.06.2021, 13:06
Kilis’in tarihi dar sokakları estetik taşlarla döşeniyor

Kilis Belediyesi, tarihi dar sokakları bazalt taşı ile döşeyerek estetik görünüme kavuşturuyor.

Tarihi kentler arasında bulunan Kilis’te, eski ve dar sokaklar yeniden restore ediliyor. Yer yer 1-3 metre arasında değişen ve SİT alanı içerisinde bulunan tarihi sokaklar, tarih ve kültüre uygun bazalt taşları ile estetik görünüme kavuşturuluyor. Tarihi sokakların yeniden düzenlenmesi sonrası güzel bir görünüm ortaya çıkarken, vatandaşların da beğenisini kazanıyor.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, kentin tarihi mekanlarının gün yüzüne çıkması için çalıştıklarını ifade ederek, “Çok sayıda tarihi Kilis evleri restore ediliyor. Bu evlerin büyük bölümü belediyemiz tarafından satın alınarak restorasyon yapıldıktan sonra Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezi haline getirdik. Bu tarihi sokakların görünümünü güzelleştirmek de için özel taşlar ile döşüyoruz. Kilis halkı her şeyin en iyisine layıktır” dedi.
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