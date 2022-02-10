Kilis’in nüfus istatistikleri

2021yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) göre Kilis ve ilçelerinin nüfusu 145 bin 826 kişi olarak belirlendi.

İstatistiklere göre, Kilis merkezin nüfusu 108 bin 984 kişi olarak belirlenirken, Kilis merkez köyleri ile birlikte nüfusu 122 bin 288 oldu. Kilis’in en büyük mahallesi 14 bin 921 kişiyle Ekrem Çetin Mahallesi olurken, 122 kişiyle Nurettin Mahalllesi en küçük nüfusu olan mahalle oldu. Kilis’in en büyük köyünün bin 400 ile Çukuroba köyü, 22 kişiyle nüfusu en küçük olan köy ise Tamburalı köyü oldu.

İlçeler bazında merkez nüfusu en büyük ilçe Elbeyli

Kilis’in Elbeyli ilçesi kent merkezi 2 bin 15 nüfusuyla en büyük ilçe olurken, Elbeyli’nin köyleri ile birlikte nüfusu 5 bin 679 kişi oldu. Elbeyli ilçesinin en büyük mahallesi 680 ile Hürriyet Mahallesi, en küçük mahallesi ise 306 kişiyle Aygüz mahallesi oldu Elbeyli ilçesinin en büyük köyü 410 kişiyle Alahan köyü olurken, en küçük köyü ise 40 kişiyle Mercan köyü oldu. Polateli ilçe merkezinin nüfusu bin 90 kişi olurken, köyleri ile birlikte 4 bin 998 kişi olarak belirlendi. Polateli’nin en büyük Mahallesi 209 kişiyle Sosyal Konutlar mahallesi, en küçük mahallesi ise 130 kişiyle Cumhuriyet Mahallesi oldu. Polateli ilçesinin en büyük köyü 589 kişiyle Yeniyapan köyü, en küçük köyü ise 33 kişiyle Taşlıalan köyü oldu.

Hasancalı köyünün nüfusu ilçe merkezinden büyük

Musabeyli ilçesinin merkez nüfusu bin 222 kişiyle Kilis’in en küçük ilçesi olurken, Musabeyli ilçesinin en büyük mahallesi 748 kişiyle Cumhuriyet Mahallesi, en küçük mahallesi ise 150 kişiyle Murathüyüğü oldu. Musabeyli ilçesin en büyük köyü bin 654 kişiyle Hasancalı köyü oldu. Hasancalı köyü bu nüfusuyla Musabeyli ilçe merkezinden büyük olduğu belirlendi. Musabeyli ilçesinin en küçük köyü ise Uğurtepe ile Kaynaklı köylerinin nüfusu 49 kişi olarak belirlendi. Kilis’in ilçeleri bazında köyleri ile birlikte en büyük nüfusa sahip ilçesi 12 bin 961 kişiyle Musabeyli ilçesi oldu.