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Kilis’in için yeni projeler hazırlanıyor
Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kilis’te Türkiye’ye örnek olacak, adından söz ettirecek e yeni projelerle yola devam edeceklerini söyledi.
KİLİS 23.12.2020, 12:12
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Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kilis’te Türkiye’ye örnek olacak, adından söz ettirecek e yeni projelerle yola devam edeceklerini söyledi.Belediye Başkanı Servet Ramazan, Belediye Plan ve Proje Müdürü Murat Bilecen ile birlikte Mersin Karayolları 5.Bölge Müdürü Mehmet Fidan ile bir araya gelerek, Kilis’e yapılacak projeleri ele aldı. Başkan Ramazan, "Türkiye’ye örnek olacak, adından söz ettirecek yeni projeler yapıyoruz. Üniversite TOKİ bölgesi alt geçit kavşak düzenleme projesi, Ekrem Çetin Mahallesi ve hastane kavşağı battı-çıktı kavşak projesi, yeni hastane bağlantı yolu, şehir içi asfalt çalışmaları, Küçük Sanayi Sitesi giriş düzenlemesi projesini Mersin Karayolları 5.Bölge Müdürü Mehmet Fidan ile görüştük.. Bizlere desteklerinden dolayı teşekkür eder çalışmalarında başarılar dilerim. Memleketimizi yeni projelerle buluşturmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
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