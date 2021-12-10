Kilis’in düşman işgalinden kurtuluşu anlatıldı

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde “Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. Yılında Geçmişten Günümüze Kilis Sempozyumu” düzenlendi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi tarafından düzenlenen “Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. Yılında Geçmişten Günümüze Kilis Sempozyumu”, Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bilgehan Pamuk’un konuşmalarıyla başladı.

Ardından Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Mehmet Ali Yıldırım açılış konuşmalarını gerçekleştirdi. Yıldırım, Kilis’in geçmişten günümüze genel tarihi hakkında bilgi verdi. Yıldırım, Osmanlı döneminde Kilis’te ve havalisinde meydana gelen önemli tarihi hadiselere de konuşmasında yer verdi. Yıldırım, İçerisinde bulunduğu coğrafi ve stratejik konum itibarıyla Kilis’in önemli bir yerleşim yeri olduğunu belirten Yıldırım, Sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Sempozyumun birinci oturumu Prof. Dr. M. Fatih Kanter’in başkanlığında gerçekleştirildi. "Kilis Şehri’ndeki Yerleşmenin Modernleşme Süreci (1867-1908)" başlıklı bildirisinde; Prof. Dr. Bilgehan Pamuk, Kilis şehrinde Osmanlı Devleti’ndeki modernleşme süreci ile Kilis’teki modernleşme hakkında kapsamlı bilgiler verdi. Ardından Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Üner ve İslim Ötkün tarafından "1742-1750 yılları arasında Kilis Sancağından Merkeze Yansıyan Davalar (1 nolu Halep Ahkam Defteri’ne Göre) başlıklı bildiri sunuldu. Üner ve Ötkün, sosyal ve yerel tarih açısından ahkâm defterleri ve şikayetnamelerin önemine değindi. Oturumun son tebliği ise Doç. Dr. İsmail Altınöz tarafından "Osmanlı Dönemi’nde Kilis Çingeneleri" başlığı altında sunuldu. Altınöz, başta tahrir defterleri olmak üzere Halep ve Antep Şer’iye Sicilleri’nde Kilis’te yaşayan çingeneler hakkında bir takım bilgilerin bulunduğunu ifade etti.

İkinci oturum Prof. Dr. Bilgehan Pamuk’un başkanlığında gerçekleştirildi. İlk konuşmacı Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Yıldırım, “Yevmi Halk Gazetesi’nde Kilis Ana Mektebi (1925-1930)” başlıklı bildirisini sundu. Yıldırım,Kilis ili özelinde bulunan çocukların terbiye ve temel eğitiminde Kilis Ana Mektebi tarafından verilen dersler ve yürütülen faaliyetler hakkında kapsamlı bilgiler verdi. Ardından Dr. Öğr. Üyesi Osman Taşkın, “Hudut Dışında Kalan Mülkler ve Kilis’ten Yansıyan Problemler” başlıklı bildirisini sundu. Oturumun son konuşmacısı Mehmet Mısırlıoğlu ise “Balikli Köyü’nde 1960’lı Yıllardan Günümüze Yaşam” adlı bildirisini sundu.

Üçüncü oturum Prof. Dr. Bilgehan Pamuk’un yönlendiriciliğinde tamamlandı. İlk konuşmacı Prof. Dr. Metin Akis, “16. Yüzyılda Kilis Sancağında Üretim ve Fiyatlar” adlı bildirisini sundu. Akis, Kilis’in zeytin yetiştiriciliğinde önemli bir yerde olduğunu; kentin ticari hayatında da söz konusu tarihlerde bunun açık bir şekilde görülebileceğini ifade etti. Ardından Arş. Gör. Mustafa Koyuncu, “XVIII. Yüzyılda Kilis ve Havalisindeki Aşiretlerin İskânı” başlıklı bildirisini sundu. Son olarak Esra Erikci, “1550-1610 Yılları Arasında Kilis Sancakbeyliği Yönetimi: Canbolat Bey ve Canbolatoğulları” başlıklı bildirisini sundu.

Sempozyumun dördüncü oturumu Doç. Dr. Cavid Qasımov’un başkanlığında gerçekleştirildi. İlk olarak, Prof. Dr. Hüseyin Doğramacıoğlu “Kilis Masallarında Verilen Sosyal Eğitim ve Öğütler” adlı bildirisini, ardından Dr. Öğr. Üyesi Akın Tercanlı, “Mühr-ü Süleyman Motifli Bir Kaide: Kilis İbrahim Efendi Cami Minaresi” adlı bildiriyi ve son olarak Öğr. Gör. Dr. Sahra İpek Edis Aydoğan “Kilis Doğum İnanışlarının Şevket Bulut’un “Al Karısı” Hikâyesine Yansımaları” adlı tebliğini sundu.

Beşinci oturum Dr. Öğr. Üyesi Osman Taşkın’ın yönlendiriciliğinde düzenlendi. Bu oturumda Dr. Öğr. Üyesi Akın Tercanlı, “Kilis Sinagogu”; Doktora Öğrencisi Ali Akdeniz, “ Kilis Mevlevihanesi Üzerine Bir Değerlendirme” ve Doktora Öğrencisi Mücahit Güzelsöz, “Kilis’te Cami ve Mescitler” başlıklı tebliğlerini sundular.

Sempozyumun altıncı oturumu Prof. Dr. Mehmet Emin Üner’in başkanlığında düzenlendi. İlk konuşmacı Prof. Dr. Ulvi Keser “Çukurova’da Millî Mücadele ve Bölgede Görevlendirilen Fransız Üniformalı Ermeniler Üzerine Bir Değerlendirme” adlı bildirisini sundu. Ardından Dr. Öğr. Üyesi Erdinç Gülcü, “İşgal Döneminde Kilis ve Havalisinde Fransız Mezalimi” başlıklı tebliğini sundu. Son konuşmacı Öğr. Gör. Bayram Koyuncu ise “Kilis Müdafaasında Polat Bey (Yüzbaşı Kamil)” adlı bildirisini sundu.

Yedinci oturum ise Prof. Dr. Hüseyin Doğramacıoğlu’nun yönlendiriciliğinde tertip edildi. İlk olarak Doç. Dr. Cavid Qasımov ve Doktora Öğrencisi İlknur Koç Çiftçi, “Nilüfer Efendiyeva’nın Akademik Çalışmalarında Güneydoğu Anadolu’da Fransız İşgaline Karşı Mücadele”; ardından Doç. Dr. Meral Kuzgun ve Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk İncili “Sınır Değişiminin Tarihi ve Coğrafi Yansımaları” ve son konuşmacı Mehmet Mısırlıoğlu “Milli Mücadele’de Kilis” başlıklı tebliğlerini sundular.

Sekizinci oturum Doç. Dr. İsmail Altınöz’ün yönlendiriciliğinde gerçekleştirildi. İlk konuşmacı Dr. Öğr. Üyesi Abdülhamit Kavak, “Oylum Höyük’te Bulunan Çivi Yazılı Belgeler Işığında Nuhasse Ülkesi” başlıklı bildirisini sundu. Eski Çağ’da Kilis ve çevresinin genel durumu ve bölgede arkeolojik kazı çalışmaları neticesinde bulunan envanterler hakkında önemli bilgiler verdi. Ardından Arş. Gör. Mücahit Orkun İkinci, “Hz. Ömer Dönemi İslam-Bizans Siyasi İlişkileri Bağlamında Kilis ve Çevresinin Müslümanlar Tarafından Fethi” başlıklı tebliğini sundu. İkinci, Kilis ve havalisinin Müslüman orduları tarafından fethedilen Anadolu içerisindeki ilk yer olduğunu ifade etti. Oturumun son konuşmacısı Hanifi Akın ise “XV. Yüzyılda Kilis ve Havalisinin Tarihi Coğrafyası Hakkında Bazı Bilgiler (Bedreddin elAynî’nin "İkdü’l- Cümân fi Târîhi Ehli’z-Zamân” Eserine Göre)” başlıklı bildirisini sundu.

Dokuzuncu oturum Dr. Öğr. Üyesi Abdülhamit Kavak’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Bu oturumda Dr. Öğr. Üyesi Murat Alanoğlu, “Okçu İzzeddin ve Kilis’in İdari Yapılanmasına Dair Bilgiler (16. Yüzyıl)”; Doktora Öğrencisi Nazan Payza “17. Yüzyılda Kilis’te Murtaza Ağa Cami Vakfı” ve Doktora Öğrencisi Mehmet Evran “Kilis Ekrad Beyi Canbolat Bey Vakfı” adlı bildirilerini sundular.

Onuncu oturum Prof. Dr. Mehmet Emin Üner’in başkanlığında gerçekleştirildi. İlk konuşmacı Prof. Dr. Bilgehan Pamuk, “Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Kilis (Türkiye’nin Sıhhi ve İçtimai Coğrafyası; Gaziayntâb Vilayeti’ne Göre)” adlı tebliğini sundu. Ardından Arş. Gör. Ramazan Çelem, “Tarihi Bir Şahsiyet: Kilisli Necip Asım Yazıksız” başlıklı bildirisini sundu. Son olarak da Arş. Gör. Cihan Şimşek, “Kilis’te Bir Ortaçağ Mirası: Ravendan Kalesi” başlıklı bildirisini sundu. Sempozyumun kapanış konuşmasında Prof. Dr. Bilgehan Pamuk, kadim şehrimiz Kilis’e dair hazırlanan ve sempozyum dahilinde sunulan bütün bildirilerin değerli ve önemli olduğunu ifade etti. Ardından, Prof. Dr. Mehmet Emin Üner, Doç Dr. Cavid Qasımov ve Dr. Öğr. Üyesi Osman Taşkın sempozyumun değerlendirmesini gerçekleştirdiler. Sempozyumun düzenlenmesinde, hazırlanmasında ve sunulmasında emeği geçen herkese teşekkür edilmesiyle program sona erdi.