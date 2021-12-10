banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Kılıçdaroğlu’nun Şanlıurfa ziyaretinde gerginlik
Kılıçdaroğlu’nun Şanlıurfa ziyaretinde gerginlik
Kripto para borsası Bitrota’nın sahibi tutuklandı
Kripto para borsası Bitrota’nın sahibi tutuklandı
Okocha yeniden Kadıköy’de
Okocha yeniden Kadıköy’de
Tuzla’da Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın!
Tuzla’da Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın!

Kilis’in düşman işgalinden kurtuluşu anlatıldı

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde “Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. Yılında Geçmişten Günümüze Kilis Sempozyumu” düzenlendi.

KİLİS 10.12.2021, 11:19
Kilis’in düşman işgalinden kurtuluşu anlatıldı

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde “Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. Yılında Geçmişten Günümüze Kilis Sempozyumu” düzenlendi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi tarafından düzenlenen “Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. Yılında Geçmişten Günümüze Kilis Sempozyumu”, Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bilgehan Pamuk’un konuşmalarıyla başladı.

Ardından Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Mehmet Ali Yıldırım açılış konuşmalarını gerçekleştirdi. Yıldırım, Kilis’in geçmişten günümüze genel tarihi hakkında bilgi verdi. Yıldırım, Osmanlı döneminde Kilis’te ve havalisinde meydana gelen önemli tarihi hadiselere de konuşmasında yer verdi. Yıldırım, İçerisinde bulunduğu coğrafi ve stratejik konum itibarıyla Kilis’in önemli bir yerleşim yeri olduğunu belirten Yıldırım, Sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Sempozyumun birinci oturumu Prof. Dr. M. Fatih Kanter’in başkanlığında gerçekleştirildi. "Kilis Şehri’ndeki Yerleşmenin Modernleşme Süreci (1867-1908)" başlıklı bildirisinde; Prof. Dr. Bilgehan Pamuk, Kilis şehrinde Osmanlı Devleti’ndeki modernleşme süreci ile Kilis’teki modernleşme hakkında kapsamlı bilgiler verdi. Ardından Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Üner ve İslim Ötkün tarafından "1742-1750 yılları arasında Kilis Sancağından Merkeze Yansıyan Davalar (1 nolu Halep Ahkam Defteri’ne Göre) başlıklı bildiri sunuldu. Üner ve Ötkün, sosyal ve yerel tarih açısından ahkâm defterleri ve şikayetnamelerin önemine değindi. Oturumun son tebliği ise Doç. Dr. İsmail Altınöz tarafından "Osmanlı Dönemi’nde Kilis Çingeneleri" başlığı altında sunuldu. Altınöz, başta tahrir defterleri olmak üzere Halep ve Antep Şer’iye Sicilleri’nde Kilis’te yaşayan çingeneler hakkında bir takım bilgilerin bulunduğunu ifade etti.

İkinci oturum Prof. Dr. Bilgehan Pamuk’un başkanlığında gerçekleştirildi. İlk konuşmacı Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Yıldırım, “Yevmi Halk Gazetesi’nde Kilis Ana Mektebi (1925-1930)” başlıklı bildirisini sundu. Yıldırım,Kilis ili özelinde bulunan çocukların terbiye ve temel eğitiminde Kilis Ana Mektebi tarafından verilen dersler ve yürütülen faaliyetler hakkında kapsamlı bilgiler verdi. Ardından Dr. Öğr. Üyesi Osman Taşkın, “Hudut Dışında Kalan Mülkler ve Kilis’ten Yansıyan Problemler” başlıklı bildirisini sundu. Oturumun son konuşmacısı Mehmet Mısırlıoğlu ise “Balikli Köyü’nde 1960’lı Yıllardan Günümüze Yaşam” adlı bildirisini sundu.

Üçüncü oturum Prof. Dr. Bilgehan Pamuk’un yönlendiriciliğinde tamamlandı. İlk konuşmacı Prof. Dr. Metin Akis, “16. Yüzyılda Kilis Sancağında Üretim ve Fiyatlar” adlı bildirisini sundu. Akis, Kilis’in zeytin yetiştiriciliğinde önemli bir yerde olduğunu; kentin ticari hayatında da söz konusu tarihlerde bunun açık bir şekilde görülebileceğini ifade etti. Ardından Arş. Gör. Mustafa Koyuncu, “XVIII. Yüzyılda Kilis ve Havalisindeki Aşiretlerin İskânı” başlıklı bildirisini sundu. Son olarak Esra Erikci, “1550-1610 Yılları Arasında Kilis Sancakbeyliği Yönetimi: Canbolat Bey ve Canbolatoğulları” başlıklı bildirisini sundu.

Sempozyumun dördüncü oturumu Doç. Dr. Cavid Qasımov’un başkanlığında gerçekleştirildi. İlk olarak, Prof. Dr. Hüseyin Doğramacıoğlu “Kilis Masallarında Verilen Sosyal Eğitim ve Öğütler” adlı bildirisini, ardından Dr. Öğr. Üyesi Akın Tercanlı, “Mühr-ü Süleyman Motifli Bir Kaide: Kilis İbrahim Efendi Cami Minaresi” adlı bildiriyi ve son olarak Öğr. Gör. Dr. Sahra İpek Edis Aydoğan “Kilis Doğum İnanışlarının Şevket Bulut’un “Al Karısı” Hikâyesine Yansımaları” adlı tebliğini sundu.

Beşinci oturum Dr. Öğr. Üyesi Osman Taşkın’ın yönlendiriciliğinde düzenlendi. Bu oturumda Dr. Öğr. Üyesi Akın Tercanlı, “Kilis Sinagogu”; Doktora Öğrencisi Ali Akdeniz, “ Kilis Mevlevihanesi Üzerine Bir Değerlendirme” ve Doktora Öğrencisi Mücahit Güzelsöz, “Kilis’te Cami ve Mescitler” başlıklı tebliğlerini sundular.

Sempozyumun altıncı oturumu Prof. Dr. Mehmet Emin Üner’in başkanlığında düzenlendi. İlk konuşmacı Prof. Dr. Ulvi Keser “Çukurova’da Millî Mücadele ve Bölgede Görevlendirilen Fransız Üniformalı Ermeniler Üzerine Bir Değerlendirme” adlı bildirisini sundu. Ardından Dr. Öğr. Üyesi Erdinç Gülcü, “İşgal Döneminde Kilis ve Havalisinde Fransız Mezalimi” başlıklı tebliğini sundu. Son konuşmacı Öğr. Gör. Bayram Koyuncu ise “Kilis Müdafaasında Polat Bey (Yüzbaşı Kamil)” adlı bildirisini sundu.

Yedinci oturum ise Prof. Dr. Hüseyin Doğramacıoğlu’nun yönlendiriciliğinde tertip edildi. İlk olarak Doç. Dr. Cavid Qasımov ve Doktora Öğrencisi İlknur Koç Çiftçi, “Nilüfer Efendiyeva’nın Akademik Çalışmalarında Güneydoğu Anadolu’da Fransız İşgaline Karşı Mücadele”; ardından Doç. Dr. Meral Kuzgun ve Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk İncili “Sınır Değişiminin Tarihi ve Coğrafi Yansımaları” ve son konuşmacı Mehmet Mısırlıoğlu “Milli Mücadele’de Kilis” başlıklı tebliğlerini sundular.

Sekizinci oturum Doç. Dr. İsmail Altınöz’ün yönlendiriciliğinde gerçekleştirildi. İlk konuşmacı Dr. Öğr. Üyesi Abdülhamit Kavak, “Oylum Höyük’te Bulunan Çivi Yazılı Belgeler Işığında Nuhasse Ülkesi” başlıklı bildirisini sundu. Eski Çağ’da Kilis ve çevresinin genel durumu ve bölgede arkeolojik kazı çalışmaları neticesinde bulunan envanterler hakkında önemli bilgiler verdi. Ardından Arş. Gör. Mücahit Orkun İkinci, “Hz. Ömer Dönemi İslam-Bizans Siyasi İlişkileri Bağlamında Kilis ve Çevresinin Müslümanlar Tarafından Fethi” başlıklı tebliğini sundu. İkinci, Kilis ve havalisinin Müslüman orduları tarafından fethedilen Anadolu içerisindeki ilk yer olduğunu ifade etti. Oturumun son konuşmacısı Hanifi Akın ise “XV. Yüzyılda Kilis ve Havalisinin Tarihi Coğrafyası Hakkında Bazı Bilgiler (Bedreddin elAynî’nin "İkdü’l- Cümân fi Târîhi Ehli’z-Zamân” Eserine Göre)” başlıklı bildirisini sundu.

Dokuzuncu oturum Dr. Öğr. Üyesi Abdülhamit Kavak’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Bu oturumda Dr. Öğr. Üyesi Murat Alanoğlu, “Okçu İzzeddin ve Kilis’in İdari Yapılanmasına Dair Bilgiler (16. Yüzyıl)”; Doktora Öğrencisi Nazan Payza “17. Yüzyılda Kilis’te Murtaza Ağa Cami Vakfı” ve Doktora Öğrencisi Mehmet Evran “Kilis Ekrad Beyi Canbolat Bey Vakfı” adlı bildirilerini sundular.

Onuncu oturum Prof. Dr. Mehmet Emin Üner’in başkanlığında gerçekleştirildi. İlk konuşmacı Prof. Dr. Bilgehan Pamuk, “Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Kilis (Türkiye’nin Sıhhi ve İçtimai Coğrafyası; Gaziayntâb Vilayeti’ne Göre)” adlı tebliğini sundu. Ardından Arş. Gör. Ramazan Çelem, “Tarihi Bir Şahsiyet: Kilisli Necip Asım Yazıksız” başlıklı bildirisini sundu. Son olarak da Arş. Gör. Cihan Şimşek, “Kilis’te Bir Ortaçağ Mirası: Ravendan Kalesi” başlıklı bildirisini sundu. Sempozyumun kapanış konuşmasında Prof. Dr. Bilgehan Pamuk, kadim şehrimiz Kilis’e dair hazırlanan ve sempozyum dahilinde sunulan bütün bildirilerin değerli ve önemli olduğunu ifade etti. Ardından, Prof. Dr. Mehmet Emin Üner, Doç Dr. Cavid Qasımov ve Dr. Öğr. Üyesi Osman Taşkın sempozyumun değerlendirmesini gerçekleştirdiler. Sempozyumun düzenlenmesinde, hazırlanmasında ve sunulmasında emeği geçen herkese teşekkür edilmesiyle program sona erdi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 15 39
2. Konyaspor 15 27
3. Fenerbahçe 15 27
4. Hatayspor 15 26
5. Başakşehir 15 25
6. Alanyaspor 15 24
7. Galatasaray 15 23
8. Karagümrük 15 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 15 20
11. Sivasspor 15 19
12. Giresunspor 15 19
13. Kayserispor 15 19
14. Altay 15 18
15. Antalyaspor 15 18
16. Gaziantep FK 15 18
17. Göztepe 15 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 15 14
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 15 10
Takımlar O P
1. Ankaragücü 15 30
2. Erzurumspor 13 28
3. Ümraniye 14 27
4. Eyüpspor 14 27
5. Bandırmaspor 14 25
6. Samsunspor 14 22
7. Tuzlaspor 13 21
8. İstanbulspor 14 20
9. Kocaelispor 14 20
10. Gençlerbirliği 14 20
11. Boluspor 14 19
12. Adanaspor 15 19
13. Menemenspor 14 18
14. Bursaspor 14 17
15. Manisa FK 15 17
16. Denizlispor 14 15
17. Ankara Keçiörengücü 14 14
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 14 7
Takımlar O P
1. Man City 15 35
2. Liverpool 15 34
3. Chelsea 15 33
4. West Ham 15 27
5. Tottenham 14 25
6. M. United 15 24
7. Arsenal 15 23
8. Wolverhampton 15 21
9. Brighton 15 20
10. Aston Villa 15 19
11. Leicester City 15 19
12. Everton 15 18
13. Brentford 15 17
14. Crystal Palace 15 16
15. Leeds United 15 16
16. Southampton 15 16
17. Watford 15 13
18. Burnley 14 10
19. Newcastle 15 10
20. Norwich City 15 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 16 39
2. Sevilla 15 31
3. Real Betis 16 30
4. Atletico Madrid 15 29
5. Real Sociedad 16 29
6. Rayo Vallecano 16 27
7. Barcelona 15 23
8. Valencia 16 22
9. Athletic Bilbao 16 21
10. Osasuna 16 21
11. Espanyol 16 20
12. Mallorca 16 19
13. Villarreal 15 16
14. Celta de Vigo 16 16
15. Granada 15 15
16. Elche 16 15
17. Deportivo Alaves 15 14
18. Cádiz 16 12
19. Getafe 16 11
20. Levante 16 8