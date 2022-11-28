Kilis’in 2023 yılı bütçesi 80 milyon TL

Kilis İl Özel İdaresi 2023 yılı bütçesi 80 milyon TL olarak İl Genel Meclisi tarafından onaylandı.

İl Genel Meclisi toplanarak, 2023 yılı İl Özel İdaresi bütçesini 80 milyon TL olarak onayladı. Onaylanan bütçeye göre, Valilik Özel Kalem 1 milyon 600 bin TL, Mali Hizmetler 14 milyon 47 bin, İnsan Kaynakları ve Eğitim 27 milyon 650 bin, Yol ve Ulaşım Hizmetleri 14 milyon 592 bin, Su ve Kanalizasyon 5 milyon 225 bin, Hizmetleri, Strateji 160 bin, Yazı İşleri 1 milyon 890 bin, İmar ve Kentsel İyileştirme 2 milyon 610 bin, Plan Proje Yatırım ve İnşaat 12 milyon 225 TL olmak üzere toplam 80 milyon TL olarak onaylandı.