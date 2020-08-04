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Kilis’e sosyal koruma kalkanında 24 milyon TL
AK PARTİ KİLİS MİLLETVEKİLİ MUSTAFA HİLMİ DÜLGER, SOSYAL KORUMA KALKANI KAPSAMINDA KİLİS’E 24 MİLYON TL DESTEK SAĞLANDIĞINI SÖYLEDİ
KİLİS 04.08.2020, 16:42
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AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında Kilis’e 24 Milyon TL destek sağlandığını söyledi.
Milletvekili Dülger, krona virüs tedbirleri nedeniyle mağdur olan vatandaşlara 24 milyon TL destek verildiğini ifade ederek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında Aile ve Çalışma Bakanlığımız tarafından salgın boyunca ihtiyaç sahiplerine ve çalışanlara Kilis’imize 24 milyon 28 TL 735 kuruş destek sağlandı. İlimize aktaran hükumetimiz pandemiden etkilenen hemşehrilerimizin yanında olmaya devam ediyor” dedi.
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