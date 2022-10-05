Kilis’e “Belediye Çarşısı’’ ödülü

Bu yıl 21’incisinin düzenlediği yarışmanın sonuçları belli oldu. 34 üye belediyenin toplamda 67 projeyle katıldığı yarışmada Kilis Belediyesi’nin ’’Belediye Çarşısı’’ projesi ödüle layık görüldü. TKB Fatih Buluşması’nda düzenlenen ödül törenine katılan Belediye Başkanı Servet Ramazan, ödül töreni sonrası yaptığı açıklamada, ’’Tarihi Kentler Birliği Koruma Özendirme Yarışması’nda "Belediye Çarşısı" projemizle ödül aldık. Bu proje gerçekleştiğinde tarihi çarşı tekrar eski cazibesine kavuşacak ve adeta bir uğrak merkezi haline gelecektir. Ödül aldığımız bu projede emeği olan tüm çalışma arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

2001 yılından bu yana düzenlenen Koruma Özendirme Yarışması, TKB üyesi belediyelerin “kimlikli kent” kavramını güçlendirmesini, kentin hafıza mekanlarının geleceğe taşınmasını, atıl durumdaki yapıları restore ederek yeniden işlevlendirmesini ve yaşayan canlı odaklara, kamusal alanlara dönüştürmesini destekliyor, teşvik ediyor. Tek yapı ölçeğinde onarımlar ile sokak, çarşı, mahalle gibi çok boyutlu yürütülen kentsel mirası koruma çalışmaları bu yarışma sayesinde tanıtılıyor, düzenlenen ödül töreniyle projeler sergileniyor ve ilgili kesimlerle paylaşılıyor.