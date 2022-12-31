Kilis protokolünden yeni yıl mesajı

Kilis Valisi Recep Soytürk, Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Belediye Başkanı Servet Ramazan ile 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, yeni yıl nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Kilis Valisi Recep Soytürk, Hafızalarda yer eden sevinç ve hüzünleri, acı ve tatlı anılarıyla bir yılı daha geride bırakarak, yeni heyecanlarla ve büyük umutlarla yeni bir yıla girildiğini belirtti.

Soytürk, “Her yeni yıl, başarının, güzelliğin, mutluluğun ümit edildiği, kardeşlik ve dostluk bağlarımızın pekiştiği, daha rahat bir hayata ulaşma yolunda yeni isteklerimizin filizlendiği bir yıldır. Son yıllarda Kilis’imizde turizmden tarıma, eğitimden sağlığa, ulaşımdan haberleşmeye kadar her alanda önemli atılımlar yapılmış, yeni projeler hizmete sunulmuş ya da başlatılmıştır. Yeni yılda da söz konusu yatırım ve hizmetlerin devam etmesi, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu hizmetlerin en iyi, en kaliteli bir şekilde sunulması amacıyla vatandaş memnuniyetini merkeze alan hizmet anlayışıyla var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına şahitlik edeceğimiz 2023 yılının bütün vatandaşlarımıza ve tüm insanlığa sağlık, barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Yeni bir yılı karşılamanın sevincini tüm Kilisli hemşerilerimizle gönülden paylaşıyor, ilimizdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan mesai arkadaşlarımın, özel sektör çalışanlarımızın, basın mensuplarımızın ve saygıdeğer Kilislilerin yeni yılını en kalbi duygularımla kutluyorum” ifadesine ver verdi.

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, mesajında yeni ümitler ve heyecanlar eşliğinde 2023 yılına girdiklerini belirterek, "Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına adım atacağımız döneme , 2023 yılına girmenin hazırlıklarını yapıyoruz. Miladi yıl değişimlerini, aynı zamanda bir muhasebe ve murakabe vesilesi olarak da görüyoruz.2022 yılında Türkiye çok önemli gelişmeler yaşandı. Yeni yıllar geçen bir yılın muhasebesinin yapılarak yaşanan tecrübeler ışığında çalışmaların gözden geçirilmesine fırsat veren dönüm noktalarıdır. İnanıyorum ki bu yılda; Aziz milletimizden aldığımız güçle yarının huzurlu, güvenli, mutlu ve müreffeh Türkiye’sini meydana getirmek için hukuk devleti ilkesine bağlı kalarak, birlik ve beraberlik ile ülkemiz üzerinde oynanan oyunlara fırsat vermeyecek her bakımdan daha güzel ve aydınlık bir geleceğe doğru millet olarak emin adımlarla yürüyüşümüzü sürdüreceğiz. Yeni yılın önceki yıllardan daha çok; Kardeşliğimizi güçlü hale getirdiğimiz demokrasi, insan hakları ve kalkınma yolunda çabalarımızı yeni başarılarla taçlandırdığımız küresel ve bölgesel ölçekte ülkemizin eşi benzeri olmayan ay yıldızlı bayrağının daha da parlayacağı bir yıl olması, daha bereketli sağlık ve afiyet içerisinde geçmesi güzellikleriyle unutulmayacak bir yıl olması gönülden temennimdir. Bu duygu ve düşüncelerle yeni yılın ülkemize milletimize tüm insanlığa huzur, sağlık mutluluk ve hayırlar getirmesini rabbimden niyaz ediyorum. Toplumsal hayatımızda daima barışın sağduyunun hoş görünün kardeşliğin sevgi ve saygının hakim olmasını diliyor, yeni yılınızı en kalbi dileklerimle kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Acısıyla tatlısıyla bir yılı geride bıraktıklarını belirten Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan’ın mesajında ise, "Kilis Belediyesi olarak yeni yılda da hizmet maratonumuza hız kesmeden devam etmeyi ve şehrimizin refahına, inşasına ve halkımızın mutluluğuna ve huzuruna birlik içerisinde ve gayretle katkı sağlayacak yepyeni hizmetler üretmeyi hedefliyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana, sizlerin taleplerini ve önceliklerini dikkate alan bir hizmet anlayışı içerisinde olduk. Şükürler olsun ki 2022’yi geride bırakırken alnımız açık, yüzümüz ak, vicdanımız huzurlu. 2023’e zinde ve yeni projelerin, atılımların heyecanı içerisinde giriyoruz. Yeni yılın hanelerimize, şehrimize ve ülkemize esenlik, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum” denildi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, her yeni yılın taze bir başlangıç olduğunu belirttiği mesajında, "Yeni hedeflere, müreffeh yarınlara ulaşma yolunda bizlere yepyeni fırsatlar sunar.Bizler de yeni bir yılla birlikte geleceğe dair ümitlerimizi, heyecanlarımızı, beklentilerimizi yeniliyor; karşılıklı sevginin, saygının ve muhabbetin kök saldığı Üniversitemizde çalışma ve projelerimizle yepyeni hedefler koyuyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle, yeni yılın her türlü sıkıntılardan azade, huzur dolu bir yıl olmasını temenni ediyor; 2023 yılının öğrencilerimiz, akademik ve idari personelimiz, hemşerilerimiz, milletimiz ve tüm insanlık için barış, sevgi, hoşgörü, sağlık ve refah içerisinde geçmesini Rabbimden niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.