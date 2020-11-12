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Kilis Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Keçeci koronaya yakalandı

KİLİS’TE ARTAN KORONA VİRÜS VAKALARI NEDENİYLE VALİLİK TARAFINDAN TEDBİRLER ALINIRKEN, İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRÜ MAHMUT KEÇECİ’NİN KORONA TESTİ POZİTİF ÇIKTI.

KİLİS 12.11.2020, 14:21
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Kilis Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Keçeci koronaya yakalandı

Kilis’te artan korona virüs vakaları nedeniyle Valilik tarafından tedbirler alınırken, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Mahmut Keçeci’nin de korona virüs testi pozitif çıktı.

Kilis’te daha önce, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Mahmut Kaçarlar, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Erdinç Çamlı, Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt ve İl Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Arık korona virüse yakalanmıştı.

Son olarak, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Mahmut Keçeci korona virüse yakalandı. Keçeci’nin sağlık durumunun iyi olduğu, evde tedavisine devam ettiği bildirildi.
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