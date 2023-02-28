Kilis Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt ‘1 Mart’ta eğitim ve öğretime başlıyoruz’

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından 11 İl’de eğitim ve öğretime ara verilirken depremin etkili olduğu illerde eğitim ve öğretim planlaması yapılarak okulların tekrar açılmasına karar verildi.

Geçtiğimiz günler içerisinde Kilis’e ziyaret gerçekleştiren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Kilis Valiliğinde yaptığı basın açıklamasında Kilis’te Okulların 1 Mart itibariyle Eğitim ve Öğretim hayatına başlayacağını belirtmişti.

Kilis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Amin Akkurt yaptığı açıklamada, ’’Asrın felaketi olarak bilinen ve yaşadığımız deprem felaketinden dolayı okullarımızın açılışı ileri tarihe ertelenmişti. Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer’in Kilis ziyaretinde yaptığı açıklamada Kilis’ te Okulların 1 Mart tarihinde açıklayacağını belirtmişti. Yaptığımız çalışmalar neticesinde, hasarlı, az hasarlı, okullarımızda onarım, tamirat, tadilat ve kontrol işlemlerimiz hızlı bir şekilde devam ediyor. Ayrıca bazı okullarımızda şimdilik ikili eğitimine geçeceğiz. İnşallah okullarımızın gerekli çalışmalarını tamamladıktan sonra tekrar eskisi gibi öğrencilerimiz okullarında eğitim ve öğretim hayatlarına devam edecekler’’ diye konuştu