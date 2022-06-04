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Kilis Kırk Semseği tescillendi

Kilis’te özel günlerde yapılan ve eşe dosta dağıtılan bir hamur işi olan kırk semseği tescillendi.

KİLİS 04.06.2022, 12:56
Kilis Kırk Semseği tescillendi

Kilis’te özel günlerde yapılan ve eşe dosta dağıtılan bir hamur işi olan kırk semseği tescillendi.

Belediye Başkanı Servet Ramazan, Oylum höyüğün 4500 yıllık tarihinden bugüne Kilis mutfağının değerlerini tescillediklerini ifade ederek, son olarak ise Hayrat semseği olarak da bilinen kırk semseği coğrafi işaretli ürün oalarak tescil edildiğini kaydetti. Başkan Ramazan, ’Kilis kültürümüzde ve mutfağımızdaki kendine has tadıyla ayrı bir yeri olan Kilis Kırk Semseğinin Coğrafi İşaret Tescilini Kilis Belediyesi adına alarak, Kilis’imize kazandırdık” diye konuştu.

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