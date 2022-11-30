“Kilis Keçisi Araştırma Enstitüsü” kurulması istendi

Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi-Zootekni Bölümünden Prof. Dr. Mahmut Keskin ve Prof. Dr. Şerafettin Kaya ve Kilis Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Cırnavuk, Kent Konseyi Başkanı Av. Hayrı Muammer Fazlıağaoğlu bir araya gelerek ‘Kilis Keçisi Araştırma Enstitüsü’nün kurulması hakkında görüşüldü.

Prof. Dr. Mahmut Keskin, Kilis’te, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde ya Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı işletmesi Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü bünyesinde ‘Kilis Keçisi Araştırma Enstitüsü’nün kurulmasında yarar olduğunu ifade ederek, “Türkiye’de yaklaşık olarak 11 milyon baş keçi bulunduğunu ifade ederek, Bu keçilerin yüzde 96-97’sini Kıl keçileri oluşturmaktadır. Kıl keçileri her sene genellikle bir oğlak doğurmakta ve yılda 50-70 kg süt vermektedir. Ülkemizde, Kilis, Gaziantep ve Hatay illerinde yaklaşık olarak 500 bin baş civarında Kilis keçisi olduğunu tahmin etmekteyiz. Yerli gen kaynağımız olan Kilis keçisi Türkiye için çok önemli bir genetik materyaldir. Yılda ortalama 350 -400 kilo süt verimi Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islah Projesi yürütüyoruz bazı Kilis keçisi Yılda ortalama 600- 700 kilo süt veren hayvan gördü bunda dolayı Kilis keçi yüzde 50 civarında ikizlik oranına sahiptir. Yani Kıl keçisinin 5-7 katı oranında daha fazla süt vermektedir. Kurak ve sıcak iklim koşullarına çok dayanıklı olması Küresel İklim Değişikliğinin tartışıldığı bu günlerde Kilis keçilerinin önemini daha da artırmaktadır. Keçilik Araştırma Enstitüsü Proje ile Fransa, Amerika, Hollanda ve Avusturya yaptığı kimi spermleri toplayıp tozları ayrı oluşturacak madde bulunmamalıdır. Suni yapay tohumlama gerek Türkiye’nin gerek orta doğuda kullanabiliriz özetleyecek olursak Kilis keçisi süt verimi çok yüksek 2’dan fazla yavru vermededir. Keçi sütü son dönemlerde toplum bilinçlenmesinin artmasına paralel olarak tercih edilebilirliği artan bir üründür. Keçi sütü, sahip olduğu aminoasit ve yağ asidi çeşitliliği ve laktoz miktarı gibi özellikler nedeni ile anne sütüne en yakın olan süttür. Özellikle Kalsiyum oranının fazla olması, bebeklerde diş oluşumu ve gelişimi, 40 yaş üzeri kadınlarda kemik erimesini önleme bakımından, keçi sütünün önemi daha da artmaktadır. Peynir, dondurma gibi ürünlere sağladığı değer de keçi sütünü avantajlı kılmaktadır” ifadelerini kullandı.

Kilis Kent Konseyi Başkanı Fazlıağaoğlu, “Bu konuda hazırlanan projelere destek vererek, Kilis keçisini tanıtmamız gerekiyor. Kilis Tarihini yeniden hazırlıyoruz. 7 Aralık üniversitesi ile birlikte çalışıyoruz. Kilis’in tanıtım belgeseli hazırlanması için Kültür ve Turizm Bakanlığına proje hazırlayacağız. Kent konseyi olarak, bir çok projemiz devam ediyor” diye konuştu.