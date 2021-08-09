Kilis İtfaiyesi’nden Marmaris’teki söndürme çalışmalarına destek

Kilis Belediyesi İtfaiye ekipleri, Muğla’nın Marmaris ve Köyceğiz ilçesinde devam eden yangınların söndürme çalışmalarına destek için gitti.

Muğla’nın Marmaris ve Köyceğiz ilçesinde devam eden orman yangınlarının ardından hemen bölgeye intikal eden Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangın söndürme faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.

Kilis İtfaiyesi, Antalya’daki yangın söndürme çalışmalarına da destek vermişti.